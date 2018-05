Namur en mai: le festival des arts forains rend visite aux enfants malades

La visite du magicien Emmanuel Thars n'est pas passé inaperçue ce matin à l'unité de pédiatrie du CHR de Namur. Il est venu avec Coco, son singe beige en ballons gonflables, pour divertir les enfants hospitalisés. Ils ne pourront pas assister au festival des arts forains le weekend prochain. Alors le festival est venu à eux. Samuel Chappel, le directeur, explique que "Namur en mai est une grande fête où les artistes vont à la rencontre du public, là où il vit, où il a l'habitude de se promener. Et on a constaté qu'il y a un certain public qui n'a pas la chance de pouvoir se promener dans la ville et qui a un quotidien qui n'est pas forcément facile. Et on a eu envie que les artistes viennent à leur rencontre pour que ces personnes puissent aussi avoir ce petit piment, cette petite touche de sel. C'est donc vraiment une dynamique qu'on avait envie de lancer cette année, d'aller à la rencontre de ceux qui n'avait pas la chance de vivre "Namur en mai" sur le terrain."