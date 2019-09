Namur : début de l'enquête publique pour le chantier des casernes

A priori, oui. Il est question ici des trois bâtiments de verre occupés par le ministère des Finances. C'est là que les Namurois peuvent déposer leur déclaration fiscale. Ces immeubles datent des années ’70. Ils ne sont donc pas si vieux mais ils ne correspondent plus aux normes d'occupation de l'espace actuel. Avec les " openspace ", on concentre beaucoup plus de monde sur une même surface. Sans compter les normes énergétiques, évidemment, qui ne sont plus les mêmes. Résultat : le propriétaire entend bien profiter de la transformation profonde du quartier pour bâtir du neuf à cet endroit.

Cette consultation concerne plus précisément les bâtiments des Finances. À terme, un ensemble de bureau et de logements verra le jour à cet endroit. " Dans un style cohérent avec le projet voisin du parking des casernes ", précise le propriétaire. Retour en trois questions sur les bouleversements prévus dans les prochaines années dans ce quartier.

3. Qu'en est-il du parking de l'ancienne caserne des pompiers?

Dans les cinq prochaines années, c’est tout le quartier qui va se transformer. 130 logements vont voir le jour sur le site de l'ancienne caserne des pompiers. Il y aura également une halle aux produits frais et de circuit court, une nouvelle bibliothèque communale, un nouveau parking public souterrain et un parc public. Juste à côté, on trouvera également le nouveau palais de Justice de Namur dont la construction devrait démarrer début 2020. Et il y encore le chantier de rénovation du Grand manège qui va donner à Namur une nouvelle salle de concert de 800 places et un nouvel écrin pour le conservatoire. Nul doute que dans les 5 ans à venir, ce quartier va être transfiguré.