Namur constitue une réserve de 50.000 masques pour les citoyens

La ville de Namur constitue actuellement une réserve de 50.000 masques en tissu qu’elle mettra à disposition des citoyens à prix coûtant, à partir du début mai, lors du déconfinement.

Pour rappel, lors de la conférence de presse donnée à l’issue de la réunion du Conseil National de Sécurité de Belgique, la première ministre, Sophie Wilmès, a laissé entrevoir qu’elle recommandera le port du masque en tissu à partir du moment où s’enclencheront les premières étapes du déconfinement.

"Namur souhaite contribuer à cette perspective", et pour constituer cette réserve, Maxime Prévot, bourgmestre de Namur, a évoqué deux moyens mis en place. "20.000 masques seront fabriqués par le formidable réseau de couturières bénévoles qui s’affaire déjà depuis plusieurs jours à réaliser des surblouses pour les maisons de repos et les hôpitaux". Les masques seront fabriqués à partir du tissu et des élastiques que la ville leur fournira. Les 30.000 autres masques en tissu seront achetés par la ville sur le marché.