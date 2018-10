Namur: Charlotte Deborsu devient échevine à 21 ans

C'est la surprise des dernières élections à Namur. Charlotte Deborsu a obtenu le troisième score de la liste avec 993 voix. Un score qui la plaçait devant l’échevin sortant Bernard Guillitte.

"Je suis légitime"

Le critère des voix de préférence a été retenu par les réformateurs pour départager l'attribution des trois postes MR du futur collège. Charlotte Deborsu deviendra donc échevine du Cadre de vie et de la Population et en charge de la propreté publique. "Il y avait le critère prépondérant des voix qui faisait que j'étais la personne la plus légitime", commente l'heureuse élue. "C'est le choix des électeurs et c'est comme ça, c'est la politique."

Une casquette inattendue

La jeune étudiante en journalisme n'imaginait pas devenir échevine. "C'est une surprise. Une très belle surprise d'ailleurs! Je suis prête à relever le challenge même si je ne m'attendais pas à ça. C'est parti pour une nouvelle aventure!"