Namur, Brabant wallon, Luxembourg: où sont prévus les centres de vaccination Covid-19 ?

On en sait un peu plus sur l’organisation de la vaccination du grand public contre le coronavirus. Elle devrait démarrer courant du mois de mars. Les personnes de plus de 65 ans, et les plus de 45 ans à risques, ainsi que les travailleurs exerçant des fonctions essentielles, seront vaccinés en priorité.

Et pour se faire vacciner, chaque citoyen recevra une invitation avec l’adresse d’un centre de vaccination, une date et une heure de rendez-vous. Chacun aura la possibilité de confirmer ou de décliner le rendez-vous, puisqu’il s’agit d’un acte volontaire. Il y aura 54 centres de vaccination de trois catégories différentes : majeurs, de proximité et des bus.

Brabant Wallon : 1 centre majeur, 4 centres de proximité et 1 bus

Le centre majeur du BW se situera à Ottignies Louvain-la-Neuve. Qu’est-ce qu’on entend par centre majeur ? C’est un lieu suffisamment vaste pour accueillir cinq lignes de vaccination simultanée.

A côté de ce centre de vaccination majeure, quatre centres de proximité sont répartis sur le territoire. On y trouvera d’une à deux lignes de vaccination. Le but est que chaque personne qui souhaite se faire vacciner ait un centre à maximum quinze, vingt minutes en voiture de son domicile.

Les entités choisies sont Wavre, Tubize, Braine-l’Alleud et Nivelles.

Et pour couvrir l’est du BW, le dispositif est complété un bus, pour atteindre les populations plus éloignées des grands centres urbains et les personnes à mobilité réduite.

Namur : 1 centre majeur, 4 centres de proximité et 5 bus

Il y aura un centre majeur qui sera installé à Namur même. Ce grand centre pourra accueillir cinq lignes de vaccination simultanée.

A côté de ce centre majeur, il y aura quatre centres de proximité, des structures plus petites où il y aura une à deux lignes de vaccination.

Les communes choisies sont Namur, Dinant, Gedinne et Philippeville. L’idée est que chaque citoyen qui souhaite se faire vacciner puisse se rendre en voiture en maximum quinze, vingt minutes dans un de ces centres. Pour les zones plus rurales, des bus feront halte à Gesves, Mettet, à la frontière entre Doische et Viroinval, Vresse-sur-Semois, Houyet et Beauraing.

Luxembourg : 1 centre majeur, 4 centres de proximité et 8 bus

Le centre majeur prend place à Marche-en-Famenne. On pourra y vacciner cinq personnes simultanément. Pour compléter le dispositif, quatre centres de proximité avec une à deux lignes de vaccination seront développés à Arlon, Libramont-Chevigny, Virton et Houffalize.

Comme la province de Luxembourg est très étendue, le dispositif est complété par huit bus du côté d’Erezée, Tenneville, Fauvillers, Neufchâteau, Florenville, Bouillon, Paliseul et à la frontière des communes de Tellin – Wellin.