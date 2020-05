Namur : bagarre mortelle au couteau dans le quartier des Balances

Les faits se sont passés hier soir vers 23H45 dans le quartier des Balances à Salzinnes. Une bagarre très grave avec des coups de couteaux. La police a été prévenue mais lorsqu’elle est arrivée sur place, il n’y avait plus personne. Mais plusieurs personnes se sont présentées à la police et dans les différents hôpitaux namurois. 3 personnes ont été hospitalisées et une est décédée à l’hôpital durant la nuit. Une autopsie sera pratiquée aujourd’hui et un juge d’instruction a été désigné. Il n’y a pas eu de descente du parquet sur place car il n’y avait plus rien sur les lieux. 4 personnes ont été privées de liberté dont les personnes hospitalisées et une personne est à l’heure actuelle recherchée. Selon le parquet de Namur, il y a peut-être d’autres personnes impliquées, l’enquête le dira. Les personnes impliquées sont des jeunes dans la vingtaine. Certains sont déjà connus de la police et de la justice.