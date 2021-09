Namur : apprendre la langue des signes en promotion sociale

Ce jeudi, c’est la journée internationale de la langue des signes utilisée, en Belgique francophone, par 4100 à 25.000 personnes sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Aujourd’hui, on peut désormais l’apprendre à l’université (Master en langue des signes à l’UC Louvain) mais un des moyens les plus répandus, ce sont les cours de promotion sociale. Il s’agit de la langue dispensée en Belgique car il existe 300 langues des signes différentes.

50 élèves inscrits au Centre d’Enseignement Asty-Moulin

Françoise Bodson (responsable des inscriptions) : "C’est principalement tout public à partir de 20 ans. Des jeunes qui ont des connaissances malentendantes dans leur entourage, des grands-parents qui ont des petits-enfants qui sont nés malentendants et qui désirent communiquer avec eux et il y a les éducateurs qui travaillent dans des maisons spécialisées et qui accueillent tous les publics dont les personnes malentendantes. Il s’agit d’une longue formation et tout dépend du but suivi. Soit, on reste dans les premiers niveaux et là on peut commencer à communiquer avec tout le monde. On peut également poursuivre cette formation jusqu’au niveau 12, qui est donc un niveau long mais qui ouvre des portes professionnelles reconnues par le Communauté Française".

Samedi, ce sera la journée mondiale des sourds. L’occasion pour la fédération des sourds d’organiser toute une série d’activités que vous pourrez retrouver sur leur site : http://www.ffsb.be/jms-2021-demandez-le-programme/