Namur: alcool, sécurité, réseaux sociaux... les fêtes de Wallonie en pratique

Elles feront battre le coeur de Namur du samedi 8 au lundi 17 septembre. Mais c'est surtout lors du second week-end que les fêtes de Wallonie battront leur plein. Concerts, animations pour enfants et activités folkloriques attireront la foule. La Ville de Namur a dès lors pris certaines mesures pour que l'événement se passe pour le mieux.

La vente de boissons encadrée

Si ce joyeux programme vous donne soif, sachez que les boissons ne pourront pas être consommées sur la voie publique ou en terrasse dans des bouteilles, récipients en verre, terre cuite ou toute autre matière pouvant causer des dommages pour les personnes, les animaux et les biens. Cette interdiction est valable du jeudi 13 septembre à 15h au mardi 18 septembre à 8h dans la "corbeille", c'est-à-dire la zone délimitée par la Meuse, la Sambre et les lignes de chemin de fer Namur - Charleroi, Namur - Dinant (excepté la concession place Marché-aux-Légumes). Tout contrevenant risque de voir sa boisson confisquée.

Par ailleurs, aux mêmes dates et dans la même zone, la vente de boissons alcoolisées ne sera possible que jusqu'à 1h30 la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 et jusqu'à 3h30 du matin les nuits suivantes. Les alcools forts (à partir de quinze degrés) ne pourront être vendus que dans des commerces Horeca. Pour rappel, la vente de boissons alcoolisées est interdite aux moins de 16 ans, voire aux moins de 18 ans en ce qui concerne les boissons spiritueuses style gin, vodka, peket, rhum, porto...

Et si vous avez envie d'être sobre et économe, sachez que de l'eau sera mise à disposition gratuitement aux bars des comités de quartier et aux fontaines à eau installées sur les places Saint-Aubain et d'Armes.

Pour se rendre à la fête et en cas de pépin

Au niveau mobilité, le périmètre des fêtes sera mis en piétonnier et diverses facilités seront proposées pour accéder aux fêtes et pour en revenir en toute sécurité, notamment : facilités de stationnement dans les parkings, opération Sauvetage proposée par l'association Excepté Jeunes, opération "bus de nuit" proposée par le TEC Namur-Luxembourg, TaxiTEC pour les abonnés de la zone urbaine TEC de Namur, chèques-taxi BackSafe pour les jeunes, offre renforcée pour les trains SNCB ou encore circulation des Namourettes.

Si vous avez besoin de secours médical durant ce week-end festif, voici où vous rendre. Un poste médical avancé sera installé dans les locaux de la Haute École Albert Jacquard, rue des Dames Blanches, les nuits du vendredi 14 au samedi 15 et du samedi 15 au dimanche 16 de 18h00 à 06h00. Deux postes de premiers soins (Croix-Rouge) seront également mis sur pied aux abords de la Place St Aubain et des places d’Armes/du Théâtre durant les festivités / concerts organisés sur ces places. Pour une demande d’intervention urgente des secours médicaux, le réflexe à avoir reste d'appeler le 112.

Les réseaux sociaux feront passer les infos

Du vendredi au lundi des Fêtes de Wallonie, la Ville et la Police Namur Capitale utiliseront, de concert, Facebook et Twitter pour diffuser des messages d’information ayant trait à la sécurité. Pour recevoir ces informations, il vous suffit de suivre le compte Twitter de la Police Namur Capitale, @ZPNamur, ou de vous abonner aux publications de la page Facebook "Police Namur Capitale". Les hasthags à suivre seront #Wallos18 et #Namur.