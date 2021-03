Namur : abattage de deux tilleuls pour débuter le chantier sur la place Maurice Servais

Les deux tilleuls côté Nord de la place Maurice Servais vivent leurs dernières heures. Ces 30 et 31 mars, les travaux d’aménagement pour la future station du téléphérique commencent par leur abattage. La ville de Namur explique qu’ils devaient être enlevés pour des raisons techniques. Comme le centre de la zone va devenir piétonne, les poids lourds de livraison et les véhicules de secours n’auraient plus pu accéder à la place. Leur abattage est autorisé par un permis d’urbanisme qui stipule que les deux arbres doivent être remplacés par la plantation de deux nouveaux tilleuls. Des grandes banquettes sont prévues aux pieds des 6 arbres restants. Elles permettront notamment d’augmenter considérablement le volume de terre au pied des arbres avec de bonnes conditions à leur développement.

Avant - © Nicolas Lejman - RTBF

Après - © Nicolas Lejman - RTBF

Un kiosque et une fontaine sèche seront ensuite construits dans la zone. La ville précise que le kiosque sera placé dans l’angle Nord-Est et sera idéalement orienté pour diriger la diffusion du son vers la place plutôt que vers les riverains immédiats. La partie centrale de la place sera démolie avant les congés d’été afin de permettre au chantier de construction du kiosque et des bancs de débuter après les congés du bâtiment.

L’aménagement avec les revêtements et le mobilier urbain est planifié dans une troisième phase. Une réunion d’information sera organisée avec les riverains après les congés de printemps pour donner plus de détails sur l’organisation des travaux et les mesures d’accompagnement de ceux-ci.