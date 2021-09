Namur : 43 millions à investir en ville pour relancer l’économie locale

La Région Wallonne mise sur les villes pour relancer l’économie locale. Elle a développé un plan d’investissement de 240 millions d’euros sur quatre ans (2021-2024). Parmi les villes choisies, Namur, la capitale de la Wallonie se voit attribuer 28.792.000 euros, que la ville complète par un budget propre, montant total : 43 millions.

A quoi va servir cet argent ?

Une partie va être utilisée pour des projets déjà prévus et budgétisés, une autre pour des projets neufs. Ces projets doivent s’inscrire dans des thématiques bien précises : le développement de quartiers prioritaires, la rénovation énergétique, la cohésion sociale, la mobilité, l’animation et la gestion commerciale, la végétalisation et l’adaptation des villes aux changements climatiques, la connectivité, le tourisme et le patrimoine, le logement et la réhabilitation de sites à réaménager.

Trois quartiers prioritaires

La ville a défini 4 quartiers comme prioritaires : Bomel-Heuvy, Herbatte, Célestines et Namur-centre. Ils ont été intégrés dans trois ensembles cohérents : le quartier "Gare & Cœur de Ville", le quartier "Saint-Nicolas" et le quartier "Herbatte & Bomel".

Quartier "Gare & Cœur de Ville"

La végétalisation du centre-ville reçoit une enveloppe importante. 5.850.000 euros seront consacrés à l’acquisition et à l’aménagement du Parc des Dames Blanches, et 2.600.000 euros à la végétalisation du centre urbain. L’hôtel de ville profite d’un budget de 6.600.000 d’euros pour réaliser sa rénovation énergétique. Autres projets importants pour ce quartier, l’acquisition et la mise en place d’une Halle maraîchère, et l’extension du piétonnier.

Quartier "Saint-Nicolas"

Dans ce quartier, deux actions principales sont proposées : l’acquisition et la rénovation du Cinex, la création d’une aire de jeux et sa verdurisation.

Quartier "Herbatte & Bomel"

Ici, les actions sont centrées sur la cohésion sociale et le logement avec notamment la création d’un pôle social à Herbatte qui regroupera abri de nuit, équipe de soutien technique et la consigne sociale (budget 2.600.000 euros). La création de vingt logements publics dans l’ancien bâtiment des Archives de l’Etat (2.232.000 euros).

Hors quartiers prioritaires

D’autres projets prennent place en dehors de ces quartiers prioritaires. Ce sont surtout des rénovations énergétiques de bâtiments communaux, de complexes sportifs comme les halls sportifs de la Plante et de Plomcot, la piscine de Jambes, le centre socioculturel de St-Marc. De nombreuses plaines de jeux seront également rénovées comme au Parc Louise Marie. Enfin, côté tourisme on retrouve principalement l’aménagement du stade des jeux et du Théâtre de Verdure à la Citadelle (3.000.000 €) et la rénovation du Hangar aux affûts (700.000 €).

Trois autres sites seront également réaménagés en logements publics : Mottiaux à Jambes et les anciens établissements "Huilerie Honet" sur les hauteurs de Bomel, Acina à Jambes. La ville allouera également un budget pour créer dans habitats légers.