Namur : 2 étudiantes aident des sans-abri et font le buzz sur Tik Tok

Elles s’appellent Sarah et Tatyana et ont, respectivement, 21 et 18 ans. Ces deux étudiantes rencontrent et aident des sans-abri à Namur.

Tik Tok

Leur première vidéo comptabilise plus de 430.000 vues sur Tik Tok. Tatiana et Sarah ont en effet décidé de publier une vidéo sur l’application où elle filme Lionel, un sans-abri, qu’elles emmènent en visite chez le coiffeur.

"Grâce à cette vidéo, nous avons retrouvé des personnes de leurs familles qui nous ont contactées, explique une des jeunes femmes. Et nous aimerions leur faire la surprise de la venue de ces personnes proches ".

Lionel et Laeticia

Lionel et Laeticia sont sans domicile depuis un an. Pour ces sans-abri, le soutien des deux étudiantes est devenu plus qu’important et leur permet de tenir le coup, malgré une situation difficile.

Laëtitia : "Cela nous fait plaisir de les voir. On sent qu’elles sont derrière nous et qu’elles ne nous laissent pas tomber. Et la chose importante c’est l’amitié qu’il y a entre nous. Grâce à leur vidéo sur Tik Tok, on nous reconnaît et cela facilite les choses pour obtenir une petite pièce. Elles font tout pour que nous puissions nous en sortir. Elles nous ont dit qu’elles allaient tout faire pour que nous ayons un appartement et nous aider par rapport aux démarches administratives. Elles s’occupent vraiment de nous".

Pour Tatyana, c’est naturellement qu’elle partage une partie de son quotidien avec Lionel et Laeticia. "Nous allons les voir, presque tous les jours. Nous prenons le temps de parler avec eux et ils nous expliquent leur quotidien. Nous leur apportons aussi à manger et quelques fois nous partageons notre repas ensemble. Nous cherchons aussi des vêtements chauds pour qu’ils puissent passer l’hiver plus confortablement".

Les deux jeunes filles ont également lancé une page Facebook " S.O.S sans abris Namur ". Tout type de soutien est le bienvenu.