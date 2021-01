Montée en puissance de la vaccination dans les maisons de repos du hub CHU UCL Godinne

Dans la province de Namur, trois hôpitaux ont été désignés comme hubs hospitaliers, des plates-formes de réception et de livraison des vaccins. Il s’agit du CHR de Val de Sambre à Auvelais, de la clinique St. Luc à Bouge et du CHU UCL Namur à Godinne. Ce dernier vient faire le point sur sa campagne de vaccination.

De quatre maisons de repos par semaine on passera à 17

Le hub du CHU UCL Godinne est responsable de 32 maisons de repos dans le sud de la province de Namur. La campagne de vaccination a commencé la semaine dernière. Vincent Lachapelle, directeur du site de Godinne et directeur des pharmacies pour le CHU UCL Namur explique que les vaccinations sont en train d’arriver à leur rythme de croisière. "De quatre maisons de repos vaccinées la semaine dernière, on va en faire onze cette semaine-ci pour arriver à 17 la semaine prochaine. Ainsi, les résidents et le personnel des 32 maisons de repos qui dépendent du CHU Godinne et qui ont accepté de se faire vacciner auront pu recevoir leurs doses".

Plus de 70 pour cent du personnel sondé accepteront de se faire vacciner

Pour la prochaine phase de vaccination qui concerne le personnel soignant, le groupe hospitalier CHU UCL Namur est en train de sonder son personnel. 561 personnes sur les 4000 employés dans les trois sites de St. Elisabeth à Namur, du CHR UCL à Godinne et à Dinant ont répondu à un questionnaire. Il en ressort que plus de 70 pour cent de tout le personnel sont prêts à se faire vacciner. Cela ne représente pour le moment qu’un petit quinze pour cent sur le total des personnes employées. Mais pour Vincent Lachapelle cet indicateur est déjà un bon signal. Le groupe hospitalier va d’ailleurs continuer à sensibiliser son personnel.