Mondial à Profondeville: débuts un peu calmes mais ambiance à la 2e mi-temps

Une ambiance très familiale à Profondeville pour le match Angleterre Belgique - © Monika Wachter - RTBF

Pendant la première mi-temps, l'ambiance était plutôt calme. C'est avec le but d'Adnan Januzaj que l'ambiance est montée d'un cran. Les supporteurs ont même cru un certain moment à un deuxième but belge. Mais ils sont très contents avec le résultat. Ce supporter est très fier des diables rouges. "Officiellement, c'est l'équipe B qui a joué. Mais j'ai vu aujourd'hui deux équipes A. La première sur le terrain et la deuxième sur le banc". Cet autre supporter ajoute : "ils ont joué pour gagner. C'est le principal! Il n'y a plus qu'à battre le Japon maintenant, et puis le Brésil!"

Rendez-vous lundi soir à 20 heures pour le premier match en huitième de finale contre le Japon, dans le stade de Rostov.