Mise à l'instruction du dossier de la crèche la Fée Bébibulle à Jambes accusée de pratiques pédagogiques " inacceptables "

"Le dossier vient à l’instant d’être mis à l’instruction" a annoncé le parquet de Namur sans donner plus de précisions que "les motifs sont ceux énoncés dans la presse régionale".

Pour rappel, la crèche a fermé du jour au lendemain le 17 mai dernier. L’établissement faisait l’objet d’une surveillance de l’ONE suite à la plainte d’un parent. Il semble que l’Office de la Naissance et de l’Enfance a constaté des fautes pédagogiques suite à une plainte déposée par Amélie Lorphèvre qui a préféré retirer sa fille de l’établissement : " Les cris au point de vue verbal… Au point de vue physique, le fait de les punir de façon anormalement longue, de les priver de goûter, de les empoigner, les soulever du sol pour les mener au coin et des faits plus graves encore comme forcer un enfant à manger contre son gré… ".

L’ONE n’a pas exigé la fermeture mais leur intervention a précipité les événements, la directrice a quitté son poste pour raisons de santé et jeudi dernier, le pouvoir organisateur a annoncé aux parents que la crèche allait fermer.