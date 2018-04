Michel Trussart est mort, le folklore namurois perd son plus célèbre Molon

Le folklore namurois vient de perdre l’un de ses ambassadeurs les plus actifs et les plus attachants. Michel Trussart, membre depuis 20 ans de la Royale Moncrabeau, a été retrouvé mort à son domicile ce mardi. Il avait à peine 61 ans.

Dans un message publié sur Facebook, la société à laquelle il appartenait salue une personnalité incontournable pour les Namurois, bien connue pour sa bonne humeur.

"Le but de notre société, c’est la philanthropie, explique Guy Debouck, président de la Royale Moncrabeau. Et Michel était notre meilleur collecteur. A chaque occasion, il était dans Namur en costume avec sa chirlike pour ramasser de l’argent pour aider les malheureux. Il s’occupait aussi de tout le matériel, il gérait le montage du char, il installait la sono quand on allait donner des concerts. Il a même travaillé un peu dans les archives. Pour nous, c’est une perte énorme."

Une vie pour les Molons

Le président de la Royale Moncrabeau a le sentiment d’avoir perdu un frère. "C’était un garçon formidable, vous pouviez lui demander ce que vous vouliez. Il n’a jamais eu un mot avec personne. Et il ne vivait que pour les Molons. Ce garçon-là, je ne vois pas comment on pourrait le remplacer".

Michel Trussart repose au centre funéraire Chaudoir à Jambes. Ses obsèques auront lieu lundi matin.