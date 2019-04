Mettet suspend son jumelage avec Fonyód, une ville hongroise

La commune de Mettet vient de décider de suspendre pour un an son jumelage avec Fonyód, une ville située en Hongrie. Pas d'échange entre jeunes prévu cet été donc. Les élus ont pris cette décision à l'unanimité pour marquer leur désaccord avec la politique de Viktor Orban, le président hongrois. "Nous voulions poser un acte fort", explique Yves Delforge, le bourgmestre de Mettet. "Si le politique ne se rend pas en Hongrie à cause des méthodes du gouvernement, il nous a paru évident que les enfants n'y aillent pas non plus".

Pour certains, les raisons politiques ne sont pas valables et la décision va à l'encontre de l'intérêt des jeunes. Comme Claude Boussifet, conseiller communal pourtant membre de la majorité, mais qui n'était pas présent lorsque la décision fut prise. "Les enfants que nous recevions ne sont pas responsables de la politique nationale hongroise", estime-t-il.

Le jumelage entre les deux villes existait depuis 2012.