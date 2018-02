Métiers en pénurie: un concours lancé à Ciney pour attirer les futurs chauffagistes

Et pour susciter des vocations et valoriser la profession, une association de chauffagistes a lancé un concours à Ciney, en province de Namur. Des élèves de cinq écoles professionnelles francophones ont relevé le défi, devant un jury chargé de décerner le titre de "meilleur chauffagiste".



Il s’agit avant tout d’une compétition pour redorer le blason d'un métier où 1.000 emplois sont à pourvoir, côté wallon. "On veut créer par-là une émulation parce que certains jeunes hésitent à entrer dans des métiers professionnels, craignant de se "salir les mains", explique Laurence Baillot, l’une des organisatrices du concours. Pourtant, c’est un métier tellement riche en conception, en nouvelles technologies ! Il faut que ceux qui sont déjà dans la filière en amènent d’autres. Car nous sommes en pénurie de main d’œuvre et en recherche perpétuelle de candidats techniciens-chauffage ou monteurs en chauffage. Il est donc important pour nous de montrer qu’il s’agit là d’un beau métier. Et qu’il demande d’avoir deux mains… mais aussi une tête !