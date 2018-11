"Mes droits au bahut": une appli de l'UNamur qui renseigne les élèves sur leurs droits scolaires

"Est-ce qu'un prof peut m'interdire d'aller aux toilettes pendant les cours ? Ai-je le droit de ne pas être sur la photo de classe ?" La nouvelle application "Mes droits au bahut" donne dans un langage simple des réponses à ces questions juridiques souvent complexes. Jancy Nounckele est chercheuse en droit de la famille à l'UNamur et coordinatrice du projet. "Nous avons répondu à un appel à projet du Fond Houtman qui consistait à aider les jeunes en difficultés pour un accès aux droits scolaires". Avec les 25.000 euros de subsides, la chercheuse a pu développer une application pour Smartphones. Trois étudiants en sciences économiques qui participent au Computer Science Labs CSLabs de l'UNamur ont créé la plate-forme. L'application s'adresse aux jeunes entre 6 et 18 ans. "Le but est que les jeunes et leurs parents puissent vraiment comprendre le vocabulaire." Il est un fait que le langage juridique est souvent très compliqué et incompréhensible pour les non avertis. Voici un exemple concret.

Un professeur peut-il regarder le contenu de mon GSM s'il me soupçonne d'avoir triché pendant l'interro ?

La réponse est concise et s'adresse directement à l'élève : "Non, il ne peut pas regarder le contenu parce que cela porte atteinte à ta vie privée et de ceux qui ont communiqué avec toi sur ton GSM. Ton professeur peut regarder le contenu de ton GSM uniquement si tu donnes explicitement ton accord. Si tu est mineur, il faudra également l'accord de tes parents. Par contre, s'il te surprend à regarder ton GSM alors que cela t'est interdit, il peut tout à fait te le confisquer pour une durée déterminée, par exemple jusqu'à la fin du cours."