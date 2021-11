Maxime Prévot, testé positif au Covid-19, en profite pour faire passer un message politique

Il l’a annoncé sur son profil Facebook : le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot (cdH), a contracté le Covid-19, malgré le fait qu’il soit vacciné.

Ce lundi, quelque 900 personnes ont été testées par Gamena (le cercle des médecins généralistes de Namur). 30% d’entre elles se sont avérées positives, parmi lesquelles Maxime Prévot et son épouse. "Ben voilà, comme tant d’autres, me voici à présent rattrapé par ce satané virus…", annonce le bourgmestre, qui indique souffrir de certains symptômes depuis quelques jours.

Message politique

Dans sa publication, Maxime Prévot se dit également soulagé de s’être fait vacciner, ce qui lui permettra de ne subir qu’une forme légère du covid. Et d’en profiter pour rappeler l’importance du vaccin pour éviter la saturation des hôpitaux. "A priori, nous ne devrons pas aller mobiliser les unités de soins intensifs au détriment d’autres urgences. Nous ne contribuerons pas non plus au report d’opérations plus délicates ou de traitements lourds qui se voient postposés en raison de l’encombrement des lits hospitaliers par des personnes ayant jusqu’à présent refusé la vaccination ou parce que le personnel soignant, sur les rotules, se raréfie."

Vaccination obligatoire

Le bourgmestre profite ensuite de sa convalescence pour rappeler sa volonté d’envisager la vaccination obligatoire pour les adultes n’ayant pas de contre-indication médicale, demandant un débat parlementaire. "La liberté individuelle n’est jamais absolue. La liberté n’a de valeur que si elle peut être partagée. La liberté et la santé du plus grand nombre ne sauraient continuer d’être impactées par les réfractaires."

Le post complet de Maxime Prévot :