Maxime Charlier est parti pour l'Australie... à vélo

Le Dinantais Maxime Charlier s'est donné un défi fou : rejoindre l'Australie à la force des jambes. Il devrait normalement parcourir 28.000 kilomètres sur la selle de son vélo. Il est parti vendredi soir pour un voyage d'un an et demi.

Un retour aux sources

Maxime a deux objectifs : le premier est de relever les difficultés physiques. Le second est de redécouvrir la simplicité. Pour ça, il va rencontrer des producteurs locaux et des restaurateurs, dormir en pleine nature et apprendre la permaculture, une méthode de culture écologique. "Mon fil rouge est la relation entre l'homme, la terre et l'alimentation", dit-il.

Un message pour les jeunes

En plus du voyage et de son apprentissage, il réalisera un film documentaire pour montrer aux jeunes qu'il est possible de se nourrir autrement, grâce aux circuits courts. "Ma volonté est de montrer aux jeunes qu'il y a moyen de manger simplement, de décrocher des téléphones et de voyager à moindre coût."