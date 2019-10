Maux de dos: les conseils d'une spécialiste pour ne plus en souffrir

Une action de sensibilisation a été organisée aujourd’hui au CHR Val de Sambre à Auvelais dans le cadre de la Journée mondiale de la colonne vertébrale. Le docteur Anne Vandeput, spécialiste en médecine physique, veut faire passer un message : Il faut bouger pour prendre soin de son dos. Et pour y arriver, il faut d’abord surmonter un obstacle : vaincre sa peur d’avoir mal !

Il faut vaincre la peur de bouger.

"Le premier conseil qu’on donne c’est vaincre la kinésiophobie, la peur de bouger. Nous voudrions vraiment faire comprendre qu’il ne faut pas rester immobile, et en particulier au lit. Donc nous voulons vraiment apprendre aux patients à mobiliser le plus possible le dos et à retrouver une condition physique maximale."