Mariembourg : important incendie chez "Mathy by Bols", le créateur wallon de meubles en bois pour enfants

Un important incendie s’est déclaré cet après-midi dans le zoning de Mariembourg dans le dépôt de "Mathy by Bols", le créateur de meubles en bois pour enfants. En 2014, il avait reçu le grand prix économique de la province de Namur et ensuite la visite du couple royale. Le feu s’est déclaré vers 15h50. Un très important dispositif a été déployé. Les pompiers de la zone Dinaphi de l’arrondissement de Dinant Philippeville ont reçu des renforts de la zone Zohe, Hainaut est. Au total, une vingtaine d'hommes du feu sont sur place.

A l’heure actuelle, l’incendie est sous contrôle. Mais une menuiserie est une proie facile pour les flammes. Les pompiers ont eu besoin de beaucoup d’équipements : trois camions-citernes, deux autopompes, une pompe spéciale pour aller chercher de l’eau dans les cours d’eau et deux élévateurs. Les hommes du feu ont réussi à préserver les chaînes de production de la menuiserie ainsi que le stockage des produits inflammables où les hydrocarbures et les vernis sont notamment entreposés. On ne connaît pas encore la cause du sinistre.