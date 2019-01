Marianne Streel, agricultrice à Rhisnes, nouvelle présidente de la Fédération wallonne de l'agriculture

Marianne Streel est la nouvelle présidente de la FWA, la Fédération wallonne de l'agriculture. Elle va présider cette organisation professionnelle pendant les trois prochaines années. Depuis toujours Marianne Streel s'est engagée dans les structures de la FWA au niveau local, provincial et national. Elle a notamment été présidente de l'Union des agricultrices wallonnes, la branche féminine de la FWA, qu'elle a dirigé de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1994, Marianne Streel exploite une ferme de grandes cultures à Rhisnes, dans la commune de La Bruyère au nord de Namur.

Des défis importants l'attendent

Le premier défi que Marianne Streel veut relever est le revenu des agriculteurs. "Nous sommes un des seuls secteurs qui vend à pertes. Nos prix de vente sont inférieurs à nos coups de production. Il faut se battre pour un meilleur revenu des agriculteurs si on veut continuer à avoir des exploitations en Wallonie, et ne pas dépendre d'autres régions pour nous nourrir."

Améliorer la communication

Il faut recréer du lien avec les concitoyens. "On entend toutes sortes de choses sur la qualité de nos produits ou sur nos pratiques agricoles. Il y a une perte de confiance de nos concitoyens. Il faut réexpliquer la qualité de nos produits et la façon dont on travaille. On est quand-même une zone du monde où les normes de production sont les plus exigeantes. Donc là il y a vraiment quelque chose à retravailler."

Il faut rendre confiance aux agriculteurs

Pour la présidente de la FWA, il y a une perte de confiance dans le métier. "Pourtant nous faisons notre travail par passion. Mais comme il y a une perte de confiance du consommateur vis-à-vis de nos produits et aussi de l'agriculteur il en découle une perte de repères. Si nous voulons une vision du monde agricole pour demain afin qu'il réponde à tous les enjeux sociétaux, il faut absolument rendre confiance aux agriculteurs !"

Une double casquette présidentielle

Hasard du calendrier, Marianne Streel siège ce mercredi pour la première fois aussi comme présidente de l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W).