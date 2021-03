Marche-Les Dames : Circulation interdite suite à un éboulement de roche

L’image était partagée par des Namurois samedi matin sur Facebook. On y voit des morceaux de rocher sur La nationale 959 entre Namêche et Beez, à hauteur de Marche-les-Dames. Le trafic ferroviaire a été perturbé toute la journée de samedi entre Namur et Liège, sur la ligne 125. Ce dimanche, la route est fermée à la circulation et le restera ce lundi matin.