Maison de la Culture de Namur: un regard sur l'avancée des travaux

La Maison de la Culture de Namur fait le point sur l'avancée du chantier, et les petites modifications en matière d'esthétique. Pour Jérôme Morel, responsable du projet et de l'équipe chantier, la principale difficulté réside dans le fait de conjuguer l'ancien et le nouveau :

"Il fallait faire une nouvelle scène, collée à la salle existante, et rénover la cage de scène. Une phase de démolition reconstruction n'est pas simple. Après on a réglé les détails d'architecture, habillage acoustique, bois, choix des sièges... Pour trouver le bon système de sièges il a fallu six mois. La mise au point des détails techniques prend du temps, mais à présent on attaque la phase de parachèvement. Les rails permettent de ranger les rangées de sièges sous la scène, et d'avoir une salle complètement libérée pour un public debout. L'habillage esthétique a changé, on est dans un parachèvement bois, et l'acoustique qui avait été très étudiée est revalidée avec les nouveaux matériaux. Il y a des endroits où le plaquage hêtre doit être micro perforé, pour absorber une partie des sons."

La réouverture est toujours prévue pour septembre 2019.