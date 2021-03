Ma rue sera-t-elle en travaux cette année ? Namur met "Voiries en ligne" à disposition de ses citoyens

La ville de Namur donne accès en open data à toutes les informations concernant les 1400 voiries du territoire communal, leur gestion, leur politique d’entretien et les chantiers en cours, a annoncé vendredi matin l’échevin des voiries Luc Gennart. "Il s’agit d’une première belge", a-t-il indiqué.

"Voiries en ligne" s’adresse à la fois aux citoyens namurois qui souhaitent connaître les chantiers en cours en temps réel ainsi qu’aux facilitateurs de mobilité comme les applications Waze ou Coyote. Les données sur les 1400 voiries sont actualisées chaque jour sur le site de la ville. Le site propose également trois cartes interactives. L’une d’elles montre les travaux inscrits au budget cette année. Les rues concernées sont surlignées selon un code couleur. Le noir pour les réfections, le bleu pour les aménagements cyclo-piétons, le rouge pour les travaux en cours. Lorsqu’on clique sur une rue en couleur, on obtient d’autres informations, comme son nom, ou les dates de chantier.

Notons qu’une fonctionnalité permet d’interagir avec le service voirie et de transmettre facilement des questions, des remarques ou des demandes d’information. Il est également possible d’être tenu informé des travaux dans une rue précise. Il suffit pour cela de se rendre au bas de la page et d’introduire son identité, le nom de la rue et son adresse mail. On est alors informé des mises à jour via un système d’alerte. En revanche les travaux sur les voiries privées ou régionales n’apparaissent pas pour le moment. "Voiries en ligne" est accessible via le site de la ville de Namur, dans l’onglet "Ma ville" puis "mobilité", "chantiers en cours".