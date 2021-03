Loyers : Le Pont Collard rénové de fond en comble, jusqu'à la fin de l'année

Un lifting bien nécessaire

A la Sofico, la société en charge des infrastructures autoroutières wallonnes, on classe les ponts selon leur état sanitaire, de A à F, un peu comme les indices de consommation électrique. Les ouvrages classés A sont ceux qui nécessitent une intervention urgente. Ceux qui sont classés F sont en parfait état. Le pont Collard est classé C... Peut mieux faire. "Il n'y a vaiat pas de problème de sécurité, sinon on l'aurait interdit à la circulation", rassure Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico.