Le Jardin des Paraboles est un projet de village service que le promoteur Christophe Nihon veut créer sur le site des anciennes antennes de Lessive.

La commune de Rochefort avait déjà dit non au projet et le promoteur a introduit un recours à la région qui a été rejeté. Et le ministre Willy Borsus estime que le projet ne répond pas aux prescriptions du plan de secteur de la zone.

Quant au promoteur, il a toujours la possibilité de contester ce refus au conseil d'Etat.