Les travaux sur la ligne à haute tension Auvelais-Gembloux vont commencer

Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité haute tension, a obtenu le permis d'urbanisme pour la construction d'une ligne à haute tension souterraine. La ligne aérienne entre Auvelais et Gembloux va donc disparaitre, et ses pylônes avec. Les riverains s'étaient battus au début du projet pour empêcher la construction de nouveaux pylônes électriques.

Les travaux pourront commencer en mai, et devraient se terminer début 2022. Elia va s'atteler dans les prochaines semaines à l'organisation du chantier et à l'information des citoyens. Il sera ensuite de temps de débuter les travaux. La ligne souterraine traverse à 80% des terres agricoles, ce qui permet d'avoir une incidence moindre sur la faune et la flore. Elia, par la voix de sa responsable communication, Mélanie Laroche, précise qu'il n'y aura aucune expropriation : "Nous avons pris contact avec les agriculteurs et les exploitants pour travailler en collaboration avec eux. Nous avons travaillé avec eux pour avoir une servitude, ce qui nous permettra de placer le câble sur la parcelle. L'objectif, c'est aussi de voir avec eux à quelle période nous pouvons effectuer les travaux pour avoir un impact le plus limité possible".

En mars 2020, un bureau d’étude indépendant a analysé différents paramètres tels que les alternatives au projet, la phase chantier, les champs électromagnétiques, la mobilité, la faune et la flore ainsi que les sols. Cette étude garantissait un impact minimal sur la mobilité, la faune et la flore grâce à des travaux réalisés par phases. L'étude d'incidence validait de manière générale le projet d'Elia.