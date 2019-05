Les trains rouleront à 160 km/h entre Namur et Ciney dès ce dimanche

A partir de ce dimanche 2 juin, les trains pourront rouler à 160 km/h, au lieu des 120 km/h anciennement autorisés, sur le tronçon ferroviaire entre Ciney et Namur.

Concrètement, qu’est-ce que cela change pour les navetteurs ? Quelques précieuses minutes de temps de parcours gagnées. La fin des désagréments liés aux travaux comme la voie unique de circulation. Il n’y aura donc plus d’arrêts intempestifs pour laisser passer un train circulant en contresens à l’approche d’une voie unique. Et si un train tombe en panne, il ne bloquera plus purement et simplement la circulation.

C’est une bonne nouvelle pour les navetteurs entre Ciney et Namur. Sur le reste de la ligne 162, les travaux se poursuivent pour augmenter la vitesse de référence sur l’ensemble de l’axe Bruxelles – Luxembourg. Les courbes des virages sont adoucies et 33 passages à niveaux ont été supprimés sur les 52. A terme, il n’en restera que 10.

L’année prochaine, c’est le tronçon Libramont-Luxembourg qui doit être libéré de ses travaux et voir la vitesse de référence passer à 160 km/h. Le chaînon manquant entre Ciney et Libramont ne devrait être terminé qu’à l’horizon 2024-2025.