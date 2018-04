Les toxicomanes et les dealers exaspèrent les habitants du quartier de Sainte-Marguerite

Plusieurs familles se plaignent en effet d'une augmentation des nuisances. C'est clairement la toxicomanie qui est pointée du doigt. Des dealers qui font commerce sur les trottoirs, des toxicomanes qui se piquent en pleine rue.

Un habitant nous raconte que c'est du jamais vu. Il habite pourtant dans le quartier depuis 20 ans.

Une question s'impose : mais que fait la police ?

Et bien, la police veille ! Depuis le début de l'année, elle a augmenté ses patrouilles, d'autres services sont venus en renfort.

Cela dit, entre policiers et dealers, c'est toujours le grand jeu du chat et de la souris. Il faut donc constamment s'adapter, changer les horaires de patrouille... et puis recommencer.

D'où vient cette augmentation des nuisances ?

Un nouveau café s'est installé il y a quelques mois et il semble attirer une petite criminalité très active.

La police le tient à l'œil, et même plus. "Le café justifie pas mal de doléances de la part des riverains et commerçants du quartier. La situation a été objectivée par une première descente du commissariat, qui remonte désormais à plusieurs semaines, explique Stéphane Bougnet, commissaire de police à Sainte-Marguerite. Le café est un point d’attention particulier au niveau des surveillances de mon service. L’exploitant de l’établissement a été mis en demeure de reprendre sa clientèle. Faute de réaction positive de sa part, il pourrait s’exposer éventuellement à une situation d’arrêté de fermeture administrative, qui serait proposée par M. le bourgmestre."

Le café va donc devoir filtrer sa clientèle, faute de quoi il risque de devoir fermer boutique.