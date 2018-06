"Les Solidarités" dans la Citadelle de Namur les 25 et 26 août

"Les Solidarités" ont dévoilé leur programme hier mardi. Julien Clerc, Eddy De Pretto, Hyphen Hyphen, Alex Germys, Noa Moon, Noa ou encore Rahpaël, voilà quelques uns des artistes prévus les 25 et 26 août prochains au sommet de la Citadelle de Namur. En tout 60 spectacles tous publics confondus.

Mais "Les Solidarités" c'est aussi un village des associations : ONE, Oxfam, greenpeace, Amnesty International, ligue des familles... Elle seront 52 représentées au total. Une place de choix est également réservée aux enfants et aux familles.

L'an dernier le site a accueilli près de 50.0000 personnes. Il faut dès lors gérer l'accès précise Martin Wauthy, le directeur :

"Ca se gère en étant très attentif au respect du site. C'est l'un des plus beaux sites de Wallonie et on met tout en oeuvre pour une mobilité douce. Des navettes de bus gratuites, un train de nuit, un parking vélos gardé, cela contribue à la fluidité et à l'ambiance la plus sereine possible."

Et parmi les nouveautés une grande roue, pour le coup d'oeil et pour le fun :

"C'est l'une des nouveautés spectaculaires, il y aura aussi une cinquième scène pour les enfants, installée dans le parc d'attraction. Ensuite le maquis, cette zone située au-dessus du Théâtre de Verdure, que l'on double, ce qui fait que le site s'étendra sur 14 hectares."