Les pompiers de la zone Dinaphi recrutent

La zone de secours Dinaphi (Dinant - Philippeville), qui couvre 22 communes, recrute. Elle recherche 31 sapeurs-pompiers volontaires. Les candidatures sont à envoyer jusqu'au 9 septembre. Pour postuler il faut détenir le CAF, le certificat d'aptitude fédéral. En fonction du nombre de postulants, un concours sera organisé au sein de la zone Dinaphi pour retenir les meilleurs candidats. Un pompier volontaire doit également habiter à maximum six minutes de la caserne.

La zone Dinaphi travaille essentiellement avec des pompiers volontaires. Elle a donc besoin de plus de personnel que si elle travaillait avec plus de pompiers professionnels car les pompiers volontaires ont un travail et ne sont donc pas forcément disponible en journée. "La zone fait donc parfois face à des carences les jours ouvrables" explique Gilles Boonen, le porte-parole de la zone Dinaphi.

Pour faire face à cette carence, huit sapeurs-pompiers volontaires viennent d'être professionnalisés. Des hommes désormais uniquement dédiés au métier de sapeur-pompier, donc disponible en journée. Une disponibilité importante pour les diverses interventions mais également pour l'entretien de tout le matériel et de la caserne. "C'est la partie cachée du métier, mais le travail est très important".

La zone Dinaphi est également très étendue. Il est donc parfois difficile de trouver du personnel pour les casernes les plus excentrées. C'est le cas pour Vresse-sur-Semois. Cette année, sur huit personnes intéressées pour incorporer la caserne, deux seulement ont réussi le CAF. A noter qu'une nouvelle recrue commence son parcours de sapeur-pompier comme stagiaire. Elle suivra des cours pendant un an et à l'obligation de réussir les tests en fin de parcours.