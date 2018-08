Les photos de l'impressionnante rotation de l'Enjambée sur la Meuse à Namur

La rotation a duré une heure et s'est bien déroulé.

Les Namurois sont venus en nombre - © RTBF - Anaïs Stas

Les Namurois sont venus en nombre assister à l'évènement. La police estime qu'environ 1000 personnes étaient présentes, entre 1000 et 2000 personnes d'après la ville. Les blagues fusaient sur le bord de Meuse "espérons qu'elle ne soit pas trop courte". Et si, elle est trop courte ! De 20 centimètres. Mais c'est évidemment fait exprès. Sous son propre poids, elle s'affaisse et donc s'allonge pour glisser parfaitement dans ses sabots sur les quais de la Meuse.