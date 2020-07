Les Namurois retournent dans les pharmacies pour aller chercher les masques en tissu gratuits

Les masques en tissu gratuit distribués par le fédéral sont toujours disponibles dans les pharmacies sur simple présentation de sa carte d'identité. - © Google Maps

La distribution des masques fédéraux continue

A la mi-juin, la défense avait déposé dans toutes les pharmacies du pays des masques gratuits en tissu. On peut se les procurer sur simple présentation de sa carte d’identité. Mais ils ont connu nettement moins de succès. Marie-Françoise Barbay est la présidente de l’Union royale pharmaceutique de la Province de Namur. "Les masques fédéraux, les gens n’étaient pas aussi pressés pour venir les chercher. En fait, ils sont arrivés au moment où on déconfinait un peu, où on levait un peu les barrières. Et peut-être que ça a été aussi mal compris".

On a eu l'impression que le virus était parti

"Par contre, depuis samedi, depuis l’obligation de mettre un masque quand on se rend dans un lieu public fermé, et bien, je peux vous dire que les gens reviennent, explique la pharmacienne. Et ils demandent, tiens est-ce que vous avez quand même les masques, voilà. C’est une question de moment et de situation. On a eu l’impression que le virus était parti, qu’on était libre. Mais je pense que çà, il faudra bien faire attention".