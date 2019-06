Les Namourettes ont repris du service ce 1er juin

La première Namourette a repris son ballet fluvial ce 1er juin à 10 heures. Un début de saison, sous le soleil, qui s’annonce bien : aucun retard sur le calendrier prévu. Une bonne nouvelle après deux années mouvementées. En 2018, des problèmes d’attribution de marché ont conduit les petites embarcations à lever l’ancre avec un mois de retard, et en 2017, elles avaient presque deux mois de retard.

Cela fait 15 ans que les Namourettes sillonnent la Meuse et la Sambre pour desservir 5 arrêts entre Jambes, Salzinnes et Namur centre. Cette année, les habitués retrouvent le point d’embarquement historique de la Halle al’Chair qui avait été déplacé à cause des travaux de la Maison de Culture.