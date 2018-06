Les magasins de meubles et de bricolage en périphérie, les boutiques de vêtements et chaussures au centre-ville de Namur

C'est le nouveau schéma d'attractivité commercial de Namur qui se base sur les résultats de l'étude du SEGEFA, le service d'étude en géographie économique de l'Université de Liège qui viennent d'être présentés. "Namur constitue un des principaux centres d'agglomération en Wallonie, mais son attractivité diminue à cause de trois facteurs" explique le professeur Guénaël Devillet, le directeur du SEGEFA. "Premièrement, il y a la concurrence surtout de Louvain-la-Neuve, Marche-en-Famenne et Libramont. Deuxièmement, les clients vont acheter notamment à Fosses-la-Ville et Andenne des vêtements, des chaussures ou encore des petits bibelots à cause de la fragmentation de l'offre de ce type de magasins. Et finalement, une concurrence interne à la commune s'est développée avec l'offre accrue de la périphérie notamment pour l'équipement vestimentaire. 20.000 m² de commerces ont été construits à Naninne, Erpent, avenue Prince de Liège et Champion entre 2012-2017".

Les points forts

L'étude universitaire a fait ressortir les avantages de la ville de Namur. Par rapport à d'autres villes wallonnes, il y a notamment moins de cellules vides, que ce soit dans le centre de la ville ou en périphérie. "Ce n'est donc pas alarmant" conclut le professeur Guénaël Devillet. Namur a un bassin de consommation important qui couvre 330.000 habitants de 23 communes. Ils viennent surtout pour l'achat de vêtements, chaussures et d'autres articles peu encombrants. En plus, l'offre commerciale est conséquente et attractive. Par ailleurs, la ville est un pôle d'emplois wallons important avec un public qui a un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne wallonne. Ça c'est pour le diagnostic.