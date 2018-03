Les Journées wallonnes de l'eau : le programme est lancé

Du 16 mars au 01° avril, le grand public va pouvoir (re)découvrir les cours d'eau, stations de pompages, affluents de la Haute Meuse et autres milieux aquatiques parfois méconnus. Le Contrat de rivière Haute Meuse (CRHM) et ses partenaires ont programmé plusieurs activités pour tous les publics.

Pour Frédéric Mouchet, coordinateur du Contrat de rivière Haute Meuse, la volonté est d’abord de faire prendre conscience du coût de l’eau. " Par des visites sur les sites de captage, des stations d’épuration ou encore l’usine de production comme celle de Tailfer, nous allons sensibiliser le grand public au fait qu’il pourrait aussi modifier ses habitudes. Lorsqu’il utilise cette eau potable pour les douches, lessives, bains et autres usages domestiques, il est peut-être temps de se rendre compte que cette eau a un prix. Et qu’il existe d’autres pistes pour en réduire la consommation. L’eau de pluie, par exemple, ou un usage plus réfléchi des quantités d’eau consommées "

Avec la visite de l’usine de potabilisation de Tailfer à Lustin, le grand public va en effet mieux comprendre le long processus de potabilisation et donc le cout de l’eau de la Meuse. Cette usine appartient au producteur bruxellois Vivaqua et Jean Botton en est le responsable production. " Chaque jour, ce site de 16 hectares produit en moyenne pas moins de 130 Millions d’eau potable à destination de Bruxelles, en grande partie, mais aussi de la Flandre et en moindre partie de la population de Profondeville, commune sur laquelle Vivaqua possède ses installations. Bien sûr que toute cette procédure de potabilisation de l’eau de la Meuse toute proche, a un coût ! Mais ce qui est encourageant aussi c’est de voir qu’au fil du temps et grâce à la politique menée, et aux nombreuses stations d’épuration mises en place, l’eau de la Meuse est de moins en moins polluée au fil des ans. Même si à ce stade, il n’est vraiment pas conseillé de la boire comme telle. " La visite de l'usine de Tailfer est prévu pour le mercredi 21 mars et il est conseillé de s'inscrire.

D’autre part, le programme concocté par le CRHM prévoit aussi plusieurs activités dédiées spécifiquement au public scolaire (quelques 1300 élèves inscrits) avec la participation des 23 communes partenaires du Contrat de rivière Haute Meuse.

"La visite des Grottes de Neptune à Couvin, une soirée batraciens, l’impact du rejet des médicaments sur l’environnement aquatique, des animations spécifiques sur le terrain de la rivière du fleuve, des zones de captage… tout cela doit contribuer à une prise de conscience par le jeune public que l’eau est une chose bien réelle. Visible, palpable et vitale pour la Vie de tous" , conclut Frédéric Mouchet.

Le programme est disponible sur le site www.crhm.be