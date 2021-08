Les inondations génèrent 6000 tonnes de déchets supplémentaires dans le Namurois

En province de Namur, les inondations ont généré environ 6000 tonnes de déchets supplémentaires estime l’intercommunale du BEP. "On a déjà collecté 4500 tonnes en trois semaines. La semaine prochaine on devrait en récolter encore 1500, soit 6000 tonnes en tout. C’est un surplus inattendu, arrivé sur un court laps de temps. A titre de comparaison, nous récoltons 16.000 tonnes d’encombrants chaque année. Mais ce qui est arrivé à Namur est sans commune mesure avec Liège où on parle de 100.000 – 120.000 tonnes de déchets supplémentaires" détaille Gaëtan Dufey, responsable des filières déchets au BEP.

Pour l’aider à gérer cet afflux rapide et massif de déchets, le BEP a fait appel à des partenaires privés comme Bruco à Auvelais sur la commune de Sambreville. Le CETT Monseu à Rochefort a pris en charge les déchets de la région, soit environ 1500 tonnes. Le reste transite en grande partie par Bruco, qui stocke et trie, dans un immense hangar couvert de 200 mètres de long sur 70 mètres de large, les déchets en mélange. Veste jaune sur le dos et chaussures de sécurité au pied, Mathieu Mombers, responsable du site, nous explique le traitement des déchets d’inondation. "Normalement nous traitons quasiment exclusivement des déchets industriels. Il y a un mois, notre capacité de stockage dans ce hangar était à un sixième, aujourd’hui, c’est presque plein. Les déchets d’inondations, ce sont des déchets mélangés. On y retrouve beaucoup de bois et de métaux. On a une nouvelle chaîne de tri qui nous permet de broyer puis de séparer bois, métaux, plastiques durs, inertes". Avant d’arriver dans le hangar de Bruco, les déchets ont été une première fois triés par le BEP pour retirer l’électro et les déchets dangereux comme les bonbonnes de gaz.

Trier et recycler pour limiter les incinérations

La gestion de ces déchets est complexe. Il faut les enlever rapidement, mais après, le tri et le recyclage prennent plus de temps. "Pour des raisons sanitaires évidentes, il faut aller vite pour récolter les déchets. Mais après, tout broyer et brûler ou enterrer n’est pas une solution viable" explique Gaëtan Dufey du BEP. "Déjà, ce n’est pas viable économiquement. Ensuite, nos capacités d’incinération et d’enfouissement sont très limitées. On n’a pas le choix. Il faut trier et recycler".

Même après le tri, il est difficile de trouver une solution pour certains déchets comme le déplore Mathieu Mombers. "La fraction ultime qu’on doit incinérer, on ne trouve pas d’incinérateur. Le marché est saturé en Belgique, mais aussi dans les pays limitrophes, comme l’Allemagne, également touchée pour de graves inondations. On cherche des solutions, des marchés, on est en discussion".