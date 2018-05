Les infirmiers namurois cherchent désespérément des places de parking en centre-ville

Les infirmiers, kinés et autres professions médicales cherchent désespérément à se garer en centre-ville pour pouvoir soigner à domicile. " C’est à chaque fois la même rengaine, nous explique Jean François REMY, infirmier indépendant à domicile. Nous devons parfois tourner deux voire trois fois dans le quartier avant de trouver une place libre pour pouvoir aller faire une toilette ou changer un pansement. Au point que certains d’entre nous refusent maintenant de prendre les patients habitant en centre-ville. "

La problématique existe en fait depuis 2008 date à laquelle le Collège communal avait décidé d’octroyer une carte de stationnement spécifique pour les médecins, kinés et infirmiers. " Le coût de la carte est de cent euros par an et ce prix n’a pas changé d’un centime, nous explique Patricia Grandchamps, échevine de la Mobilité à Namur mais on constate que seules quarante personnes sont aujourd’hui en possession de cette carte. C’est vrai qu’il n’y peut être pas énormément de gens du centre-ville qui doivent recevoir des soins à domicile mais cela signifie aussi que ces cartes existent et qu’elles ne sont visiblement pas demandées par les professions concernées. "

L’infirmier rétorque lui que le problème n’est pas de payer un espace mais bien de trouver une place libre sans devoir tourner pendant vingt minutes dans le quartier. "Pourquoi ne pourrions-nous pas disposer dès lors, de places désignées uniquement pour nos professions ? Une par quartier cela nous faciliterait déjà grandement la tâche" ajoute Jean François Remy.

Pour l’échevine namuroise, cela n’est pas concevable dans la mesure où, beaucoup d’autres professions ont déjà elles aussi demandé cet avantage. Les traiteurs, les huissiers de Justice, les géomètres… " Mais je ne crois pas que cela changera la donne, ajoute l’échevine. Des places ne peuvent pas attribuer à toutes les professions qui le demandent. Depuis janvier, nous avons installé des horodateurs intelligents qui empêchent les voitures ventouses de stationner toute la journée ; nous avons ainsi en période de journée, récupéré 4% des 163 places du centre-ville ; en quatre mois, les choses bougent mais il faut encore un peu de patience pour que ces nouvelles dispositions portent fruit. Et j’encourage vivement à venir chercher cette carte. Son montant couvrira en 4 fois, le prix d’une contravention de vingt-cinq euros. " ET Patricia Grandchamps d’ajouter que lorsque les travaux de la Place Maurice Servais et du Grognon seront terminés, se parquer à Namur sera un peu plus facile. On ne demande qu’à la croire.

En attendant, les infirmiers se garent parfois (et même souvent) sur des emplacements non autorisés et paient l’amende réclamée ou … l’envoient au Procureur du Roi en expliquant leur cas et en implorant sa clémence. Pour eux, soigner leurs patients passe avant toute chose.