Les Frères Dardenne sont les invités du cinéma Caméo à Namur, ce 29 mai

Le cinéma Caméo à Namur propose au public une projection du nouveau film des Frères Dardenne, "Le jeune Ahmed", suivie d'une rencontre avec les réalisateurs.

Le film raconte la vie d’un jeune ado qui se radicalise. Ahmed a 13 ans, et le film commence au moment où son histoire bascule. Ahmed fréquente un imam qui va lui enseigner ce qu’exige pense-t-il, le coran. Et rapidement Ahmed va se transformer en fanatique, obsédé par la pureté. Dès lors le contact physique avec une femme lui est impossible, sa mère, comme son institutrice. Il s’exclut de sa famille qui ne correspond pas à l’image qu’il se fait d’une famille musulmane. L’enfant qui se radicalise est en révolte contre les siens, il ne comprend pas que sa mère boive un verre de vin, et ne porte pas le foulard. Que sa sœur s’habille comme une jeune fille de son époque. Il va entrer en résistance et commettre l'irréparable.

Lors de cette rencontre Bérangère Sommaruga fera le lien entre les réalisateurs et le public...