Les fortes précipitations ont inondé le domaine des Grottes de Han

Les fortes averses de pluie et de neige des dernières semaines ont permis d’observer un phénomène étonnant. La Lesse est sortie de son lit et a inondé une partie des Grottes de Han.

Habituellement, la Lesse est une rivière assez calme qui passe sous terre à partir du Gouffre de Belvaux. Celui-ci peut absorber jusqu’à 29m³ d’eau par seconde : c’est la perte de rivière la plus importante d’Europe occidentale.

Lors de grandes crues, ce gouffre n’est plus capable d’absorber le débit trop important du cours d'eau qui reprend alors son ancien tracé en surface, avant que la rivière ne creuse un souterrain. On dit que “la Lesse tourne”. Le domaine explique par voie de communiqué : "Elle inonde le Parc Animalier pour faire le tour du massif de Boine et rejoindre son cours à la sortie de la Grotte."

Dans les galleries souterraines, le niveau de l'eau a aussi monté et a envahi de nombreuses salles habituellement visitées.

Le domaine est actuellement fermé et ré-ouvrira ses portes le 23 février.