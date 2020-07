Les forains namurois souhaitent la tenue de la Foire de juillet, jusqu'ici annulée

"Des mesures strictes continuent de devoir être respectées", rappelle le bourgmestre

Dans un courrier adressé aux forains, le bourgmestre, Maxime Prévot, s’est dit "conscient des difficultés économiques dans lesquelles cette situation sanitaire inédite a dû plonger les forains".

Il explique également que "le déconfinement n’est pas total" et "que des mesures strictes continuent de devoir être respectées", évoquant l’ordonnance communale adoptée afin d’interdire à Namur la tenue de tout événement de plus de 1000 personnes cumulées d’ici la fin du mois d’août. "Si on s’en tient strictement à cette ordonnance […], la Foire de juillet à Namur ne pourrait pas se tenir. Le seul élément qui m’amène à utiliser le conditionnel dans la phrase précédente, plutôt que d’affirmer de manière nette et sèche toute impossibilité pour la foire de reprendre tout ou partie de ses activités, c’est le fait qu’à la lecture de l’arrêté ministériel paru ce 30 juin, il ressort que les forains et les foires sont repris parmi les dispositions relatives aux marchés hebdomadaires et non pas sous le chapitre relatif aux événements. Peut-être s’agit-il là d’un élément qui devrait permettre, sous toute réserve, de s’écarter de l’ordonnance prise par la Ville de Namur".

Autre difficulté : le parking des casernes, où se tient d’habitude la foire, ne sera pas disponible cet été, puisqu’il est accessible gratuitement à la population, tandis qu’un chantier a lieu Place des Cadets.