Les études de boucher-charcutier n'attirent toujours pas les foules

Ils ont 247 à faire leur rentrée cette semaine à l’ITCA de Namur. Ici, on apprend le métier de boulanger-pâtissier et celui de boucher charcutier. Mais les deux tiers des élèves choisissent la boulangerie. Grâce à différentes émissions TV, le métier bénéficie d’une image plus glamour. Beaucoup d’élèves veulent être capables de réaliser de splendides pièces montées et desserts originaux tels qu’ils les ont découverts dans différents concours de télé réalité.

La section boucherie, elle bénéficie toujours de la réputation d’un métier sale qui mêle le sang et la sueur sur le tablier. De plus, la viande n’a plus bonne presse. Du coup, en troisième année, seule douze élèves démarrent leur formation de boucher. Un chiffre qui ne progresse pas.

Et parmi les élèves qui visitent les ateliers ou se dérouleront tous les cours pratiques, une seule fille. A 13 ans, Belinda est très motivée par le travail de boucher charcutier : "Mon papa et ma maman sont tous les deux bouchers. Je viens ici pour apprendre de nouvelles techniques et me perfectionner". De la motivation et de la passion, il en faut pour exercer le métier de boucher. Même si le boucher ne travaille pas la nuit comme le boulanger, son métier est très physique. La plupart des élèves inscrits le connaissent déjà car ils sont issus de famille de boucher ou en connaissent personnellement.

Chaque année, des élèves abandonnent la formation, faute de motivation. Comme le confirme Daniel Brunin, le chef d’atelier de la section : "Cette année on en a eu un. C’était le fils d’un boucher. Son père l’a poussé. Mais lui préférait le sport. Il a fini par quitter… Mais cela reste assez rare quand même. On préfère avoir moins d’élèves mais motivés. Et en boucherie, c’est souvent le cas".

Le métier peut également s’apprendre à partir de la 5° secondaire. Et surprise, trois nouveaux élèves ont fait leur apparition dans cette classe ce matin. Dont deux jeunes femmes d’une vingtaine d’années très motivée. L’une d’entre elles vient de terminer ses études en agriculture et souhaite diversifier les revenus de l’exploitation agricole. La seconde a découvert le métier chez un traiteur et adore travailler la viande et la charcuterie.

Si elles s’accrochent, ces deux étudiantes comme le restant de la classe n’auront aucune difficulté à trouver un emploi. Le métier est considéré en pénurie et les employeurs comme les artisans viennent frapper à la porte de l’école chaque année pour proposer des contrats d’embauche.

L’école doit même parfois batailler pour qu’ils terminent leurs études plutôt que de répondre trop vite aux contrats d’embauche rapide, comme le confirme la directrice de l’établissement, Anne Thonon : "C’est un dilemme parfois pour certains élèves. Ils hésitent entre la signature d’un contrat avec le salaire qui va avec et la poursuite de leurs études en 7° année qui leur permettra d’obtenir leur CESS (le diplômé d’étude secondaire). Mais avec l’équipe pédagogique, on arrive à les convaincre de l’importance d’avoir un diplôme dans la vie. La plupart d’entre eux poursuivent donc leurs études jusqu’à la fin."

L’école peine donc à recruter davantage d’élèves malgré des infrastructures modernes, des professeurs motivés et des débouchés attractifs. La faute principalement à la mauvaise réputation du métier qui a pourtant bien changé ces dernières décennies.