Les enseignants namurois invités à venir se faire vacciner avec le surplus

Au centre de vaccination situé à Namur Expo, les responsables ont constaté que de nombreuses doses de vaccins ne pourront pas être administrées cette semaine. Une des raisons, c’est la latence entre l’envoi des invitations et l’inscription des citoyens. Comme le confirme Dominique Henrion, directeur médical du centre de vaccination : "Le souci c’est que la Région wallonne envoie très tardivement les invitations. Elles mettent 6 jours pour arriver chez les gens. Donc forcément, en commandant des doses et des invitations le vendredi, il est certain que le début de la semaine suivante ne se remplit pas automatiquement."

Les responsables du centre ont donc imaginé de permettre aux enseignants de venir remplir les cases encore vides : "Il est hors de question de jeter la moindre dose… C’est une volonté du politique de garder les écoles ouvertes. Il était donc quand même légitime de proposer aux enseignants d’utiliser les plages libres."

La ville de Namur précise que ses doses de vaccin sont réservées aux enseignants et aux membres du personnel des écoles du fondamental et du secondaire de Namur âgés de plus de 45 ans quel que soit le réseau d’enseignement. Pour rester dans les lignes directrices du gouvernement fédéral, cela se fera uniquement si des places destinées aux plus de 65 ans sont encore disponibles : "Ce n’est pas une priorisation des enseignants. Mais c’est bien des listes de secours qui nous permettent de remplir les cases vides au cas où." répète Dominique Henrion.

Les enseignants intéressés sont priés de prendre contact avec la direction de leur école qui leur expliquera les détails de cette opération. Mais la ville précise qu’elle ne peut pas garantir de répondre à toutes les demandes. Tout dépendra bien sûr des plages horaires disponibles.