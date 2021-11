Les élèves d’une école de Salzinnes vont à la piscine à trottinette car le transport en bus coûtait trop cher

Bien sûr, les enfants enfilent un casque de protection et une chasuble. Et pour gagner un peu de temps dans les vestiaires de la piscine, ils portent déjà leur maillot sous leurs vêtements.

"Historiquement, notre école a toujours fonctionné avec la piscine de Salzinnes qui a malheureusement fermé ses portes l’année dernière, explique-t-il. On avait la possibilité de continuer les cours de natation à Saint-Servais, mais c’est à 3,5 kilomètres et le bus était infinançable. Il y a vraiment une culture de la trottinette à Salzinnes, presque tous les enfants en ont une. Pourquoi pas essayer d’effectuer le trajet de cette façon-là? Je me mets devant, je cours et eux me suivent à trottinette. Et jusque maintenant, ça fonctionne plutôt bien."

Le trajet dure entre vingt et trente minutes selon les groupes. Le parcours est sécurisé, les élèves et leur professeur empruntent surtout les chemins de halage et le RAVeL. Arrivés à destination, ils ont environ quarante minutes à passer dans l’eau avant de retourner à l’école.

"C’est un projet assez stimulant. Et le trajet à trottinette, ce n’est pas du temps perdu. Sept kilomètres, c’est un effort non-négligeable. Et on est solidaire. Certains enfants vont un peu moins vite, mais on doit avancer tous ensemble. Finalement, c’est très positif qu’on n’ait pas eu d’autre choix que de réfléchir à cette idée-ci."

Après les classes de cinquième et sixième, ce sera peut-être bientôt au tour des enfants de quatrième de tenter l’expérience.