Les croisières sur la Meuse vont reprendre le week-end prochain

Les opérateurs de croisières fluviales piaffent d’impatience. Les activités touristiques reprenaient lundi. Mais eux, ils ne savaient pas sur quel pied danser. Ils attendaient le feu vert de la Région wallonne. Finalement, ils peuvent reprendre la navigation – sans le feu vert du SPW. Christophe Blerot, porte-parole du Service public de Wallonie mobilité explique que c’est de la responsabilité des opérateurs de bâteaux de croisière. "Sur base des indications que nous avons reçues du Conseil national de sécurité, il faut donc bien comprendre que tout ce qui n’est pas explicitement interdit est à nouveau autorisé. C’est comme ça en tout cas que nous l’avons compris. Et donc à la fois dans l’arrêté ministériel mais aussi dans les communications qui ont été faites on ne voit nulle part que les croisières sont explicitement interdites".

Les opérateurs des bâteaux de croisière sur la Meuse sont soulagés de pouvoir à nouveau naviguer, dans le strict respect des normes sanitaires évidemment. - © Monika Wachter

Les gens seront placés par le personnel de bord

Olivier Pitance va mettre deux de ses cinq embarcations en service le week-end prochain, évidemment dans le strict respect des normes sanitaires imposées par le Conseil national de sécurité. "Il y a un plan de déconfinement qui a été validé par le secteur du tourisme… La particularité aux bâteaux de croisière c’est que les gens seront placés à leur place assise par le personnel de bord. Et si les gens veulent prendre une petite collation à bord le bar ne sera pas accessible."

Marc de Villenfagne est propriétaire de trois embarcations à Dinant. Il compare le fonctionnement sur le bâteau au secteur Horeca. "Ils seront dans un bâteaux comme ils seront dans un café ou un restaurant. On va s’aligner sur ce type de mesures." Il conseille le port du masque à l’intérieur, mais pas à l’extérieur. "Comme tous nos bâteaux ont des grandes terrasses, et en espérant qu’on ait un peu de beau temps, sur la terrasse, là, je pense que le port du masque n’est pas nécessaire".

Beaucoup moins de monde à bord

Pour respecter les règles de distanciation physique, les patrons seront obligés de diminuer le nombre de personnes à bord. Olivier Pitance espère arriver à une petite moitié. Marc de Villenfagne table sur moins de clients. "On va certainement diminuer par trois la capacité de nos bâteaux". Il commencera ce week-end avec une de ces trois embarcations amarrées à Dinant. Il espère pouvoir monter progressivement. "J’espère en juillet août on pourra tourner avec tous nos bâteaux et dans une situation qui sera un peu normalisée si je puis dire".