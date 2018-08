Les cours préparatoires à l'UNamur : 60 heures pour réviser 6 ans de matière

Mathématiques, physique, chimie, biologie ... Le programme des cours préparatoires est chargé pour les étudiants en médecine et pour tous ceux qui s'inscrivent dans des branches scientifiques. "Nous adaptons les cours en fonction du cursus choisi" explique Michel Bosquet directeur d'Info Etudes à l'UNamur. Par exemple, les étudiants en médecine ont soixante heures de cours pour balayer une matière qui s'étend sur toutes les études humanitaires. Là où les étudiants en droit n'ont que deux jours de cours préparatoires. "Ils vont découvrir comment fonctionne l'Université. Ca n'a aucun sens pour eux de réviser des matières scientifiques dont ils n'auront plus besoin".

Au-delà de la matière, les cours préparatoires permettent de découvrir le campus et le fonctionnement de l'Université. On parle souvent de la différence de niveau entre les études rénovées et l'université. Pour Michel Bosquet, ce n'est pas à ce niveau que se situe le problème "la grande majorité des études ont les connaissances nécessaires, c'est plutôt la méthode de travail qui pose problème". Du coup, chaque module de cours préparatoire propose des cours de méthodologie. "Ils doivent acquérir le plus rapidement possible une bonne méthode de travail adaptée au monde universitaire".

Et puis, les cours préparatoires c'est bien évidemment l'occasion de découvrir d'autres étudiants, en comité plus restreint, et nouer des amitiés parfois pour le reste de l'année ... ou de la vie ...