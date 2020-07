Les commerçants d'une rue namuroise récompensent les plus beaux masques

Depuis l’annonce du port obligatoire du masque dans les commerces, plusieurs magasins de la Rue des Carmes, au centre de Namur, ont décidé de récompenser les clients portant les masques les plus originaux.

C’est la boutique Ramd’Âm, spécialisée dans l’achat-vente de livres, vinyles, DVD et jeux, qui fût la première à proposer l’initiative. "Quand on a appris qu’on allait devoir imposer à nos clients le port du masque, on a eu un peu peur que les gens ne se fassent pas à l’idée. On s’est donc dit qu’il fallait communiquer positivement, et on a donc lancé, avec d’autres commerçants, l’idée d’un concours du masque le plus original parmi nos clients", explique Simon Arnould, l’un des gérants de la librairie. "En montrant qu’on peut sourire derrière un masque, que l’on peut être original avec un masque, on félicite nos clients d’avoir fait cet effort-là".