Les camions poubelles aux couleurs des Diables en province de Namur

Les Diables Rouges entament leur coupe du monde face au Panama à 17h. Et tout le monde est derrière eux. Même les camions poubelles. En province de Namur, le BEP, le bureau économique de la province qui gère également vos déchets a décidé de permettre à ses ouvriers de montrer leur soutien à notre équipe nationale.

Depuis ce matin et tant que les diables seront dans la compétition, les camions sont décorés aux couleurs des Diables.

Respecter les consignes de sécurité

Sophie Marlet est l'une des responsables communication du BEP, elle explique qu'il s'agit d'une action spontanée "C'était une volonté des ouvriers du BEP. Ils sont venus vers nous pour demander ce qu'ils pouvaient faire tout en respectant les consignes de sécurité. On a décidé de les équiper. On leur a acheté des petits drapeaux qu'ils peuvent mettre sur les côtés latéraux des camion. Ils peuvent aussi se déguiser". Evidemment, les consignes de sécurité doivent être respectées : les éboueurs peuvent porter un chapeau, une perruque noire-jaune-rouge mais ils doivent aussiporter leurs gants de sécurité, être visibles avec leur haut fluorescent conforme, ect. "Une initiative qui est positive pour la cohésion des équipes", explique Sophie Marlet. "ça permet aussi de mettre un peu de vie, de rendre ces camions plus joyeux étant donné que c'est toujours un peu compliqué dans la circulation du matin. Là, on est tous unis derrière les Diables !"

Les 33 recyparcs de la province sont aussi décorés aux couleurs des Diables avec de grands drapeaux belges. Et le personnel a aussi le droits de se déguiser aux couleurs de notre équipe.

En fonction des résultats des Diables, d'autres actions pourraient être organisés dans les prochains jours.